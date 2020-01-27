تطوّرات جديدة في الأزمة الخليجية.. السعودية والإمارات تكشفان عن سلسلة لقاءات مع قطر

أكدت السعودية والإمارات أنهما أجرتا، بمشاركة البحرين ومصر، سلسلة لقاءات مع قطر، لكن كل المفاوضات باءت بالفشل، وشددتا على مواصلة دول “المقاطعة” الجهود لحل الخلافات.

وفي هذا الإطار، نقلت وكالة “سونا” السودانية الرسمية، أن وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، استقبلت ظهر أمس الأحد، سفيري السعودية، علي بن حسن، والإمارات، حمد الجنيبي، حيث أحاطها الدبلوماسيان، “بنتائج اللقاءات التي أجرتها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع دولة قطر في إطار إعلان القاهرة لعام 2018”.

وزيرة الخارجية السيدة أسماء محمد عبدالله، تستقبل سعادة علي بن حسن جعفر سفير المملكة العربية السعودية وسعادة حمد الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدةhttps://t.co/0SQhw4IW79#سونا #السودان pic.twitter.com/uzAN8FgQ0g — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) January 26, 2020

وأوضح السفيران، حسب الوكالة، أنه تم عقد “عدة لقاءات بين دول المقاطعة الأربع وقطر، ولكن المفاوضات باءت بالفشل رغم محاولة الدول رأب الصدع بعد دعوة قطر لحضور قمة الرياض، إلا أن اللقاءات وصلت إلى طريق مسدود”.

وأكد السفيران السعودي والإماراتي أن الدول الأربع “ماضية في إيجاد حلول للخلافات”.

المصدر: سونا + وكالات