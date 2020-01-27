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تطوّرات جديدة في الأزمة الخليجية.. السعودية والإمارات تكشفان عن سلسلة لقاءات مع قطر

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-27T18:29:09+03:00
2020-01-27T19:39:46+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
تطوّرات جديدة في الأزمة الخليجية.. السعودية والإمارات تكشفان عن سلسلة لقاءات مع قطر

أكدت السعودية والإمارات أنهما أجرتا، بمشاركة البحرين ومصر، سلسلة لقاءات مع قطر، لكن كل المفاوضات باءت بالفشل، وشددتا على مواصلة دول “المقاطعة” الجهود لحل الخلافات.

وفي هذا الإطار، نقلت وكالة “سونا” السودانية الرسمية، أن وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، استقبلت ظهر أمس الأحد، سفيري السعودية، علي بن حسن، والإمارات، حمد الجنيبي، حيث أحاطها الدبلوماسيان، “بنتائج اللقاءات التي أجرتها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع دولة قطر في إطار إعلان القاهرة لعام 2018”.

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وأوضح السفيران، حسب الوكالة، أنه تم عقد “عدة لقاءات بين دول المقاطعة الأربع وقطر، ولكن المفاوضات باءت بالفشل رغم محاولة الدول رأب الصدع بعد دعوة قطر لحضور قمة الرياض، إلا أن اللقاءات وصلت إلى طريق مسدود”.

وأكد السفيران السعودي والإماراتي أن الدول الأربع “ماضية في إيجاد حلول للخلافات”.

المصدر: سونا + وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368283

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