نصف مليون ريال من الأمير الوليد لنادي الدرعية الرياضي

كل الوطن – الرياض:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود في مقر شركة المملكة القابضة أعضاء مجلس إدارة ولاعبين نادي الدرعية الرياضي التابع لمحافظة الدرعية، برئاسة الأستاذ نايف بن فهد العويضة وذلك بحضور الأستاذ زياد العمير، المساعد التنفيذي لسمو الأمير الوليد بن طلال.

والتقى الأمير الوليد برئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وبحث معهم وضع النادي وإنجازاته المختلفة مؤكداً على ضرورة دعم الرياضة والرياضيين وتطوير الأندية في المملكة وتشجيعها لتحتضن أكبر عدد ممكن من الشباب لصقل مهاراتهم الرياضية واستثمار أوقاتهم في أنشطة مفيدة. وبعد ذلك قدم سموه مكافأة قدرها نصف مليون ريال والتي تشمل مكافأة للاعبين والإداريين ومبلغ مخصص لخزينة النادي. ويأتي هذا التكريم ليتمكن النادي من تحقيق أهدافه المرجوة.

وشكر الأستاذ نايف العويضة الأمير الوليد على دعمه المادي والمعنوي وتشجيعه المتواصل للأندية والاتحادات الرياضية في المملكة العربية السعودية.