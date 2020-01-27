تسجيل الدخول
» » » د. التويجري يتفقد مستشفيّي مرات وضرماء

د. التويجري يتفقد مستشفيّي مرات وضرماء

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : منذ 37 ثانية
د. التويجري يتفقد مستشفيّي مرات وضرماء

كل الوطن – الرياض:

قام مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الرياض د. محمد التويجري اليوم الاثنين بزيارة تفقدية لمستشفيّي مرات وضرماء العام .

حيث تفقد اقسام المستشفيّين ، ومرافقها العامة ، و كذلك زيارة العيادات الخارجية ، والمختبر والاشعة وقسم الإسعاف والطوارئ، وكذلك كافة اقسام المستشفيّين ، كما تم زيارة عدد من مرافق الخدمات العامة.

اقرأ أيضا…

وأطلع الدكتور التويجري على سير الاعمال في المشاريع والمبادرات التطويرية في مستشفيّي ضرماء ، ومرات العام .

وقد وجه الدكتور التويجري خلال جولته الى بذل المزيد من الجهد لكل ما من شأنه الرقي بمستوى الخدمات الصحية ، في كافة محافظات منطقة الرياض .

وفي نفس الاطار أطلع الدكتور التويجري على سير العمل في مركز صحي مرات ، والبرامج التي يقدمها للمستفيدين .

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368289

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.