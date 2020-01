تفاصيل حادث سقوط طائرة كوبي براينت Kobe Bryant.. صدمة جديدة بوفاة ابنته معه! (فيديو وصور)

يعيش الوسط الرياضي العالمي في حالة حزن وصدمة كبيرة اليوم بعد رحيل اسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت Kobe Bryant عن عمر يناهز 41 عاماً بالإضافة الى ابنته الكبرى جيانا التي كانت معه في الطائرة المنكوبة.

تفاصيل وفاة كوبي براينت وابنته جيانا

وأكدت وسائل الاعلام العالمية اليوم خبر وفاة جيانا ابنة نجم كرة السلة الأمريكي كوبي براينت، في حادث سقوط طائرة الهليوكبتر التي كانا على متنها برفقة أشخاص آخرين، وكشفت التقارير عن عدم تواجد بقية أسرته وزوجته في الطائرة كما تردد، مع استمرار التحقيقات والتطورات في نتائج الحادث.

This one really hurts. Love you Kobe RIP Kobe and Gianna Bryant pic.twitter.com/AJAPHYqKeg — Mark Sanchez (@Mark_Sanchez) January 26, 2020

وتعرضت طائرة كوبي براينت لحادث سقوط في كاليفورنيا بأمريكا اليوم، قبل ان تشتعل بها النيران فور سقوطها، وأعلن وفاة كوبي براينت وابنته الكبرى جيانا 13 عاماً بالإضافة إلى 9 أشخاص آخرين من بينهم زميل ابنته في فريق كرة السلة ووالده والطيار.

صدمة بالغة بعد وفاة كوبي براينت وابنته

وصدم خبر وفاة كوبي براينت وابنته الملايين من جمهور اللاعب حول العالم، وكذلك المشاهير والنجوم والرياضيين والذين عبروا عن حزنهم عن رحيل ايقونة كرة السلة الأمريكية، وكذلك تداول رواد مواقع التواصل عدة مقاطع له مع ابنته والتي كانت ترافقه في مباريات السلة واحترفت اللعبة من بعده.

My heartfelt condolences go out to the families and friends of Kobe and of those who died in the terrible accident. — Mohamed Salah (@MoSalah) January 26, 2020

محمد صلاح ينعي كوبي براينت

ونعى عدد من النجوم والمشاهير حول العالم كوبي براينت ومنهم نجم الكرة محمد صلاح الذي نعاه برسالة مؤثرة على تويتر، ويذكر ان كوبي براينت اعتزل كرة السلة في عام 2016 بعد ما يقارب 20 عاماً من الانجازات والالقاب والتي جعلته من اساطير دوري المحترفين، وصاحب الرقم القياسي الثالث في تسجيل النقاط بدوري NBA.

وكالات + مجلة هي