زينة تتحدث لأول مرة عن خلافها مع أحمد عز وقضية جديدة على السطح

كل الوطن – متابعات:

روت الفنانة المصرية زينة، تفاصيل قصة ارتباطها وزواجها من الفنان المصريأحمد عز، وتطرقت للقضايا المتداولة بينهما في أول حديث مطول لها منذ 2012.

وقالت زينة، خلال لقائها في حلقة الأحد، من برنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة MBC مصر، إنها تزوجت عز، زواجًا عرفيًا يوم 15 يونيو 2012، في حفل أقيم بمنزل شقيقتها وبحضور أسرتها ومجموعة من أصدقائهما، وذلك بعد قصة حب دامت لعشر سنوات.

وأشارت إلى أنهما قررا السفر بعد ذلك إلى أمريكا، وذلك لتسجيل زواجهما في القنصلية المصرية هناك، حتى يصبح زواجهما مدنيًا، إلا أنه طلب منها أن يذهب لتسجيله بمفرده دون اصطحابها معه تجنبًا لإثارة الشُبهات.

أضافت، أنها كانت تنفذ كل أوامره، حتى أنها رفضت قبول بعض الأعمال الفنية تلبية طلبه، لكنها لم تستطع أن توافقه على قرار الاعتزال، معلقة: “مكنتش مالية إيدي”.

في نفس السياق، أكدت أنهما عادا سويًا إلى مصر بدون أن تسأله عن وثيقة الزواج، لأنها كانت على علم بأنها تستغرق بعض الوقت لصدورها، مؤكدة على أنهما أقاما سويًا لمدة عامًا كاملا في منزل واحد، ويستقبلان الضيوف، باعتبارهما زوجين عاديين.

وتابعت، أنها حملت بطفليها في شهر بداية شهر مارس، مؤكدة على أنه لم يبدي استيائه من الحمل، بل اتفق معها على أن تلد في أمريكا حتى تكون بعيدة عن الأنظار، ومن ثم تعيش هناك لتربيتهما بعد أن تعتزل الفن، إلا أنها سريعًا ما اكتشفت تغيير موقفه بعد سفرها إلى هناك، إذ علمت بعد ذلك أنه تركها بحجة مرض والده، للسفر مع فتاة أخرى، ومن ثم بدأت مشوار مشاكلها معه.

على صعيد آخر، أعلنت محكمة الأسرة بمدينة نصر يوم الأحد تأجيل دعوى الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز تطالبه فيها بدفع المصروفات الدراسية لطفليه زين الدين وعز الدين عن عامي 2018 و2019 وتبلغ 43 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل 888 ألف جنيه مصري لجلسة 1 مارس المقبل.