أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاد ابنة زوجته.. ومتابعون: “شوف بنتك أحسن”

احتفل الفنان أحمد الفيشاوي مؤخرًا بعيد ميلاد نجلة زوجته ندى الكامل، «ليليان» التي أتمت عامها الـ13. ونشر «الفيشاوي» صورة له مع ابنة زوجته على «إنستجرام» وكتب عليها: «Happy birthday lilyan, turned 13 bless your heart kid».

فيما نشرت زوجته ندى الكامل عبر حسابها على «فيسبوك»، صورة لـ أحمد الفيشاوي وهو يلاعب ابنتها الأخرى «روما».

لكن تعليقات متابعي «الفيشاوي» التي تضمنت مباركات تخللتها تعليقات تستنكر عليه الاحتفال بابنة زوجته وتركه لابنته «لينا» التي تشهد العلاقة بينها ووالدها مشكلات وتقلبات في الفترة الأخيرة. وجاءت بعض التعليقات قائلة: «بتحتفل ببنت الناس وناسي بنتك ! دي لو كانت بنت حرام وامها شيطانه بردو كنت هتراعيها وهتراعي انها ملهاش ذنب بخلافاتك انته و طليقتك»، «طيب روح شوف بنتك احسن»، «وبنتك ملهاش نصيب من الحنية دى». وكان صدر حكم قضائي بإلغاء قرار منع لينا أحمد الفيشاوي من السفر، والذى سبق صدوره لصالح أحمد الفيشاوي بمنع ابنته من السفر.

ولم تستطع لينا أحمد الفيشاوي، حضور جنازة جدها الفنان فاروق الفيشاوي، بسبب قرار منعها من السفر وترقب الوصول. ووجهت رسالة إلى متابعيها عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، قائلة: «إلى هؤلاء الذين يتساءلون عن سبب غيابي عن جنازة جدي.. والدي حصل على حكم محكمة يقضي بعدم عودتي إلى إنجلترا حال قمت بزيارة مصر». لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي والدتها هي هند الحناوي، وشهد الاعتراف بنسبها أزمة كبيرة، حيث رفضت عائلة والدها الاعتراف بها في البداية، قبل أن يتراجعوا ويعترفوا بعدم صحة ما قاموا به، لتشهد الطفلة لحظات من السعادة مع جدها.

المصدر: نجوم