ترامب يكشف عن “صفقة القرن” الثلاثاء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء اليوم الاثنين، إن خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة بـ “صفقة القرن”، لديها “فرصة” في النجاح، معلنا أنه سيكشف عنها ظهر غد الثلاثاء.

وقال في تصريحات لصحفيين خلال استقباله رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، إن الإعلان سيتم ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينيتش).

وأكد ترمب وجود فرصة لنجاح خطته للسلام، مشددا على أنها منطقية للجميع وجيدة بالنسبة للفلسطينيين، مشيرا إلى أنها ستحظى بدعمهم في نهاية المطاف.

من جانبه تقدم نتانيهو بشكره لترمب، مبديا امتنانه لكل ما قامت به الولايات المتحدة من أجل “إسرائيل”، واصفا “خطة السلام المرتقبة بأنها فرصة القرن”.

وكانت السلطة الفلسطينية، طالبت في وقت سابق الاثنين، المجتمع الدولي لمقاطعة الخطة الأمريكية التي لطالما أعلن الفلسطينيون رفضهم لها متهمين إدارة ترمب بالانحياز لـ “إسرائيل”.

كما أعلنت الفصائل الفلسطينية الرئيسية في قطاع غزة، اعتبار يومي الثلاثاء والأربعاء، أيام غضب في جميع الساحات، لمواجهة خطة السلام الأمريكية.

ودعت الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وأراضي 1948 والشتات للخروج إلى الشوارع والميادين في مسيرات حاشدة، لحظة الاعلان عن “الصفقة المشؤومة”، وذلك رفضًا لهذه المؤامرة التي تستهدف قضيتنا وشعبنا وحقوقنا التاريخية في فلسطين.

و”صفقة القرن”، هي خطة تسوية أمريكية، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بشأن وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

قدس برس