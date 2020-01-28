اليوم : فريق دفاع ترامب يقدم أولى مرافعاته

وقال الديمقراطيون لأعضاء مجلس الشيوخ أن ترامب أساء استخدام سلطة رئيس الدولة من خلال تسليطه ضغطا على أوكرانيا لفتح تحقيق يخدمه سياسيا، ثم سعى إلى تعطيل جهود الكونغرس لإجراء تحقيق حول الموضوع.

وفيما قال الديمقراطيون إنهم تحملوا عبء الإثبات، حذر رئيس فريق الادعاء آدم شيف من أن ترامب سيظل “خطرا محدقا” على الديموقراطية الأميركية في حال بقي في السلطة، وقال شيف أمام المجلس أن ما يحصل يعني أن “ترامب أولا، وليست أميركا أولا”، وتوجه شيف للجمهوريين قائلا “أطلب منكم، أناشدكم “..” امنحوا أميركا محاكمة عادلة “..” إنها تستحقها”.

وتوجد إشارات على أن ترامب لا يزال مسيطرا على حزبه، إذ عبر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عن دعمهم له علانية رغم القضية التي تفصّل تجاوزاته، وقال السيناتور ريك سكوت للصحافيين “لا أعتقد أن أيا مما قالوه حتى الآن يبرر العزل.. أنتظر أن يضع البيت الأبيض غدا الأمور في نصابها الصحيح، لأن ما قيل منحاز”.

وتذمر صاحب البيت الأبيض على “تويتر” من اختيار توقيت بدء الدفاع الذي اعتبره غير مناسب ليتابعه الجمهور الواسع، وسيواصل فريق الدفاع تقديم حججه يومي الاثنين والثلاثاء، قبل أن يفتح المجلس باب الأسئلة وثم يصوت على خيار الاستماع إلى شهود، وهو أمر سعى له الديمقراطيون منذ البداية.

وقال السيناتور الجمهوري مايك برون لتلفزيون “فوكس نيوز” أن دفاع ترامب سيكون “أكثر إيجازا” و”أسهل للفهم” من حجج الادعاء، واعتبر الديمقراطيون أن رفض ترامب السماح لمسؤولين كبار تقديم شهادتهم وتوفير وثائق طلبوها حول التحقيق الأوكراني يمثل عرقلة لعمل الكونغرس.

وقالت عضو اللجنة القضائية المسؤولة عن محاكمة ترامب فال دينتغز، أن الرئيس منع الحكومة من الإجابة على 71 طلبا تفصيليا للحصول على وثائق حول ضغطه على كييف لدعم جهود إعادة انتخابه عام 2020.

وأضافت أن ترامب منع أيضا 12 مسؤولا إداريا حاليا وسابقا، أغلبهم تم استصدار مذكرات استدعاء في حقهم، من تقديم شهادتهم في التحقيق، وقالت ديمنغز أن “إعاقة ترامب للتحقيق المرتبط بالعزل كان تاما، جزافيا وغير مسبوق”.

ورأت ديمنغز أن الكونغرس لا يمكنه تقبل الإلغاء الكلي لسلطاته من طرف ترامب، وقالت أمام مجلس الشيوخ أن “السلطة التنفيذية دون أي نوع من التقييد والرقابة والضوابط والتوازنات، تصير سلطة مطلقة”.

وأضافت “ونعرف ما قيل عن السلطة المطلقة، السلطة المطلقة مفسدة، هذا أكيد”، وعبر ترامب على “تويتر” عن رفضه المسار برمته، وقال في تغريدة أن “اليسار الراديكالي، والديمقراطيين عديمي الفائدة أصابهم الجنون”، مضيفا “يعلمون أن “ما هم بصدد فعله” احتيال، لكنهم لم ينجحوا في ترويجه! يعارض الرأي العام العزل بشدة”.

وتبدو أميركا منقسمة حول عزل ترامب وإزاحته من منصبه، وتظهر عدة استطلاعات رأي أن أغلبية واسعة تريد أن يستدعي مجلس الشيوخ شهودا مهمين لمحاكمة ترامب.