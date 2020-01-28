بالفيديو.. شابان ينظمان حركة المرور إثر عطل مفاجئ للإشارة بالرياض

نال مقطع فيديو متداول بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يظهر فيه شابان، ينظمان حركة السير في شارع بالعاصمة السعودية، إثر عطل في الإشارات المرورية، إعجاب متداوليه.

وساعد الشابان رجال المرور في تنظيم الحركة المرورية وحلحلة الاختناقات في شارع التخصصي بالعاصمة الرياض، بعد تعرض الإشارة لخلل مفاجئ، حيث ترجلا من مركبتيهما لتنظيم حركة السير، في موقف حاز إعجاب من شاهدوه بالموقع أو عبر مواقع التواصل.

شابان ينظّمان حركة المرور إثر عطل مفاجئ لإشارة بـ #الرياض.https://t.co/YgRva9Hhcd pic.twitter.com/1rQvwHIrDq — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) January 28, 2020

المصدر: سبق + تويتر