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بالفيديو.. شابان ينظمان حركة المرور إثر عطل مفاجئ للإشارة بالرياض

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-28T15:28:41+03:00
2020-01-28T15:33:01+03:00
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
بالفيديو.. شابان ينظمان حركة المرور إثر عطل مفاجئ للإشارة بالرياض

نال مقطع فيديو متداول بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يظهر فيه شابان، ينظمان حركة السير في شارع بالعاصمة السعودية، إثر عطل في الإشارات المرورية، إعجاب متداوليه.

وساعد الشابان رجال المرور في تنظيم الحركة المرورية وحلحلة الاختناقات في شارع التخصصي بالعاصمة الرياض، بعد تعرض الإشارة لخلل مفاجئ، حيث ترجلا من مركبتيهما لتنظيم حركة السير، في موقف حاز إعجاب من شاهدوه بالموقع أو عبر مواقع التواصل.

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المصدر: سبق + تويتر

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368441

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