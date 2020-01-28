هنية يتصل هاتفياً بالرئيس عباس لتنسيق الرد على صفقة القرن

هاتفَ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للتباحث حول مواجهة صفقة القرن، التي ستطرحها الإدارة الأمريكية مساء اليوم، بحضور مسؤولين إسرائيليين.

وقال هنية في بيان، إنه أكد خلال الاتصال بالرئيس الفلسطيني “رفص صفقة القرن، وأهمية الوحدة الوطنية، وجاهزية الحركة للعمل المشترك سياسياً، وميدانياً لقطع الطريق على هذه التوجهات الأمريكية الإسرائيلية”.

وأشار هنية في بيانه، إلى أن قياديين من حركة حماس في الضفة الغربية، سيشاركون في اجتماع سيرأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم في رام الله.

وشاركت حركتا فتح وحماس، في مسيرة جماهيرية بحضور فصائل فلسطينية أخرى في وسط مدينة غزة، تعبيراً عن الموقف الموحد الرافض لصفقة القرن ومخرجاتها.

ودعت الحركتان للوحدة الوطنية، تقويةً للموقف الفلسطيني في مواجهة الصفقة.

وكالات