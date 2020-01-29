مصر.. ضرب فتاة بـ”وحشية” في دار أيتام يسبب ضجة والسلطات تتحرك

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو يوثق تعرض فتاة للضرب المبرح، بالعصا على يد إحدى السيدات في دار أيتام جمعية “نهر الحياة”، بمدينة العاشر من رمضان.

ووفقا للفيديو، هددت السيدة، الفتاة وتوعدتها بمزيد من الضرب، بينما حاولت باقي الفتيات منعها من ذلك.

وإثر انتشار الفيديو، تحركت السلطات المصرية، حيث زار محافظ الشرقية ممدوح غراب، دار الأيتام، واستمع إلى تفاصيل الاعتداء على الفتاة.

كما زار الدار عدد من المسؤولين من وزارة التضامن والشؤون الاجتماعية ومديرية الشؤون الاجتماعية بالعاشر من رمضان، للوقوف على حيثيات الواقعة.

وقامت النيابة باستدعاء الفتاة للاستماع إلى أقوالها حول تعرضها للضرب على يد رئيسة الجمعية.

المصدر: الأهرام