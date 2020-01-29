الإمارات توضح موقفها الداعم لـ”صفقة القرن”

أوضحت الإمارات، في أول تعليق رسمي سبب دعمها لما يسمى بـ “صفقة القرن”، التي كشف عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقال السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبي، في بيان صدر مساء الثلاثاء، حول خطة السلام الأمريكية، بعد حضوره مراسم إعلان بنود “صفقة القرن” في البيت الأبيض: “تشيد الإمارات العربية المتحدة بالجهود الأمريكية المتواصلة الرامية إلى التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأضاف العتيبي أن “هذه الخطة تمثل مبادرة جدية تتعامل مع قضايا كثيرة طفت على السطح خلال السنوات الماضية”.

وتابع السفير الإماراتي: “يكمن السبيل الوحيد لضمان حل مستدام في التوصل إلى اتفاق بين كل الأطراف المعنية”، مؤكدا أن أبو ظبي “ترى إمكانية توصل الفلسطينيين والإسرائيليين إلى سلام صامد وتعايش حقيقي بدعم من المجتمع الدولي”.

واعتبرت الإمارات في بيان العتيبي أن “الخطة التي تم إعلانها اليوم تعرض نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى المفاوضات في الإطار الدولي بقيادة الولايات المتحدة”.

وأعلن الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من الثلاثاء، بنود “صفقة القرن” التي طال انتظارها وعمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، وتنص على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين مع بقاء القدس عاصمة “موحدة” لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي للمدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

وجرت مراسم إعلان خطة السلام الأمريكي بحضور سفراء 3 دول عربية وهي الإمارات والبحرين وسلطنة عمان.

المصدر: RT