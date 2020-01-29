أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية.

وأضافت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

الإمارات تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس #كورونا الجديد ووزارة الصحة ووقاية المجتمع تؤكد أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية. — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 29, 2020

وأكدت الوزارة أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.

وشددت الوزارة على أن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس .

وأكدت في بيانها أن النظام الصحي في الدولة يعمل بكفاءة عالية وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب، بما يضمن صحة وسلامة الجميع.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة ووهان الصينية تعتبر “معقل” فيروس كورونا الجديد، حيث تم تسجيل أول إصابات في هذه المدينة.

هذا وأعلنت الصين اليوم الأربعاء ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 132 حالة وفاة وعدد حالات الإصابة 5974 حالة.

المصدر: وام