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باكستان تدعو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
باكستان تدعو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس

كل الوطن – واس

جددت باكستان اليوم دعوتها لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتصلة على أساس المعايير المتفق عليها دولياً، على حدود ما قبل عام 1967م وأن تكون القدس عاصمتها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي في بيان صحفي “لقد رأينا إعلان الولايات المتحدة عن خطة سلام للشرق الأوسط، مضيفة بأن باكستان تدعم استمرار حل الدولتين على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة”.

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وبيّنت أن باكستان تواصل دعم حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، من خلال حوار ومفاوضات تؤدي إلى تحقيق الحقوق المشروعة للفلسطينيين، بما في ذلك حق تقرير المصير.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368667

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