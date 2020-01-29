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وزير سوداني: الاشتباه بإصابة سودانيين اثنين قدما من الصين بفيروس “كورونا” الجديد

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : منذ 8 ثواني
وزير سوداني: الاشتباه بإصابة سودانيين اثنين قدما من الصين بفيروس “كورونا” الجديد

أعلن وزير سوداني اليوم الأربعاء أنه يشتبه بأن سودانيين قدما من الصين مصابين بفيروس كورونا الجديد القاتل.

وقال وزير الصحة أكرم التوم، إن إحدى الحالتين في ولاية الخرطوم والثانية في ولاية الجزيرة، وقد قدما من الصين، أحدهما عبر إثيوبيا، والثانية عبر مصر.

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وأكد التوم، خلال تصريحات بمجلس الوزراء أنه تم رصد الإصابات عن طريق غرفة المتابعة والرصد بمطار الخرطوم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تشخيص حالات إصابة بالفيروس القاتل لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية.

وتعتبر مدينة ووهان الصينية “معقل” فيروس كورونا الجديد، حيث تم تسجيل أول الإصابات فيها داخل سوق لبيع الحيوانات الحية والبرية.

وأعلنت الصين اليوم الأربعاء عن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 132 حالة وفاة وعدد حالات الإصابة 5974 حالة.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368670

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