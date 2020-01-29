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تيم حسن يصدم جمهوره: “أنا تركت”

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : منذ 18 ثانية
تيم حسن يصدم جمهوره: “أنا تركت”

رداً منه على سؤال وجهه له واحد من الجمهور حول صفحة تحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أجاب الفنان السوري، تيم حسن، بأنه ترك حسابه على الموقع الأزرق بشكل نهائي تقريباً، وأكد أنه حالياً يستعمل حساباته على إنستغرام وتويتر فقط.

كما أشار تيم إلى أنه قريياً سيتوجه إلى ترك تلك الحسابات أيضا.

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ومع أن تلك الصفحة التي سئل عنها تيم تملك مليوناً ونصف المليون متابع، فإن الفنان السوري أكد عدم إدارته لها، وأنها لربما تكون تحت إشراف حساب أحد من معجبيه.

وبذلك يكون تيم قد أعلن رسمياً نيته التخلي عن حساباته على مواقع التواصل، من دون أن يشير إلى ما إذا كان هذا تخلياً مؤقتاً أم نهائياً.

يشار إلى أن الفنان السوري تيم حسن يشارك في مسلسل “العميد”، الذي يعرض على منصة “شاهد” وتشاركه البطولة مواطنته السورية كاريس بشار، فيما يقوم تيم بالتحضير إلى الجزء الأخير من مسلسل “الهيبة”، بعنوان “الهيبة الرد”، المنوي عرضه في رمضان المقبل.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368676

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