شيخ الأزهر يهاجم رئيس جامعة القاهرة ويحرجه على الهواء

أحرج شيخ الأزهر، أحمد الطيب، رئيس جامعة القاهرة، محمد عثمان الخشت، خلال مؤتمر تجديد الفكر الإسلامي في القاهرة وأمام عدد كبير من علماء الدين.

وعلق شيخ الأزهر الشريف، على كلمة لرئيس جامعة القاهرة في المؤتمر، قائلا: “كنت أود أن تكون الكلمة التي ستلقى في مؤتمر عالمي دولي وفي موضوع دقيق وهو التجديد، أن تكون معدة سابقا ومدروسة لا أن تأتي نتيجة تداعي الأفكار وتداعي الخواطر”.

وأوضح شيخ الأزهر خلال رده على الخشت، في ختام مؤتمر تجديد الفكر الإسلامي: “التجديد ليس الانتقال من بيت والدي إلى بيت آخر، كما قلت يا دكتور محمد، هذا ليس تجديدا.. هذا إهمال وترك وإعلان الفرقة لبيت الوالد، مع احترامي للوالد”، مضيفا: “التجديد يا سيدي في بيت الوالد يكون في بيت الوالد، وبدل ما يكون طوب أخضر أو طوب لبن، أُعيده مرة أخرى بما يناسب أنماط البناء المعاصرة”.

وردا على هجوم شيخ الأزهر، أكد محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اعتزازه بالأزهر وبشيخه باعتباره منارة علمية لا يمكن التقليل من الجهود التي يبذلها على مختلف المستويات، وقال إن الخلاف في وجهات النظر أمر منطقي وطبيعي في الأوساط العلمية.

وكان الخشت قد رفض في كلمته أمام المؤتمر محاولة “إحياء علوم الدين”، ودعا إلى ضرورة “تطوير علوم الدين”، موضحا أن “العلوم التي نشأت حول الدين علوم إنسانية، تقصد إلى فهم الوحي الإلهي، وأن علوم التفسير والفقه وأصول الدين وعلوم مصطلح الحديث وعلم الرجال أو علم الجرح والتعديل، هي علوم إنسانية أنشأها بشر، وكل ما جاء بها اجتهادات بشرية، ومن ثم فهي قابلة للتطوير والتطور”.

وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت حكما نهائيا غير قابل للطعن، يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية