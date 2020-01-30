تسجيل الدخول
» » طائرات إسرائيلية تقصف قطاع غزة بعيد ساعات من إعلان “صفقة القرن”

طائرات إسرائيلية تقصف قطاع غزة بعيد ساعات من إعلان “صفقة القرن”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 56 ثانيةآخر تحديث : منذ 56 ثانية
طائرات إسرائيلية تقصف قطاع غزة بعيد ساعات من إعلان “صفقة القرن”

قصفت طائرات إسرائيلية الليلة الماضية عدة مواقع في غزة، فيما عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته في الضفة الغربية وعلى حدود القطاع، بعد الإعلان في واشنطن عن “صفقة القرن” للتسوية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات إسرائيلية قصفت بعدة صواريخ مواقع في دير البلح، كما أغارت على موقع للمقاتلين الفلسطينيين غرب خان يونس جنوب القطاع.

اقرأ أيضا…

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت عدة غارات على محيط منطقة المطاحن شمال خان يونس جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى أرض زراعية شرق دير البلح وسط القطاع.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، كأول عملية إطلاق من القطاع غداة الإعلان عن خطة التسوية الأمريكية، المعروفة إعلاميا بـ “صفقة القرن” التي يعارضها الفلسطينيون ويرحب بها الإسرائيليون.

ويأتي إطلاق القذيفة الصاروخية، بعدما دوت صافرات الإنذار في منطقة “كيسوفيم” المتاخمة لقطاع غزة. وقالت وسائل إعلام عبرية، إن صاروخا واحدا أطلق من قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن نشر تعزيزات في الضفة الغربية وقرب حدود قطاع غزة لمواجهة الغضب الفلسطيني بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للتسوية.

المصدر: روسيا اليوم

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368724

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.