أحد أشهر برامج مكافحة الفيروسات يتجسس على المستخدمين!

أشارت تقارير صحفية إلى أن شركة Avast المطورة لأحد أشهر برامج مكافحة الفيروسات في العالم، تتجسس على أجهزة المستخدمين وتبيع بياناتهم.

وتبعا للتقارير فإن “شركة Avast تحصل على بيانات المستخدمين من الحواسب والأجهزة المزودة ببرنامج مكافحة الفيروسات الذي طورته، وتبيع هذه البيانات لشركات اخرى مثل غوغل ومايكروسوفت وبيبسي وYelp وعملية بيع البيانات تتم عبر شركة تدعى Jumpshot”.

ونشر موقع pcmag تقريرا مستندا إلى تحقيقات المبرمج والمطور، فلاديمير بالانت، يشير إلى أن شركة Jumpshot باعت معلومات مستخدمي Avast إلى شركات مثل IBM وIntuit وL’Oréal و Home Depot.

وتشمل المعلومات والبيانات التي باعتها الشركة المذكورة معلومات عن عمليات البحث التي يقوم بها المستخدمون عبر أجهزتهم، ومواقع وإحداثيات الأجهزة التي قاموا بالبحث منها، إضافة إلى بيانات تتعلق بالمواقع التي يزوروها ومقاطع الفيديو التي يشاهدونها عبر يوتيوب.

ويرى الخبراء أن الهدف من شراء هذه البيانات بالنسبة للشركات هو معرفة ما يفضله المستخدمون، وتوجيه الدعايات لهم وفقا لأهوائهم.

المصدر: pcmag