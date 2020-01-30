أرباح “فيسبوك” تفوق التوقعات في الربع الرابع من 2019

حققت شركة “فيسبوك”، التي تمتلك أوسع شبكة للتواصل الاجتماعي، في الربع الرابع من العام الماضي نتائج مالية فاقت التوقعات.

ووفقا لبيان صدر عن “فيسبوك” فقد نمت أرباح الشركة الصافية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي بنسبة 7% وبلغت 7.349 مليار دولار ما يعادل 2.56 دولار للسهم الواحد.

وللمقارنة فقد حققت الشركة أرباحا صافية في الفترة نفسها من 2018 عند 6.882 مليار دولار، ما يعادل 2.38 دولار للسهم الواحد.

وذكرت “فيسبوك” أن إيرادات الشركة الإجمالية في الربع الرابع من العام الماضي وصلت إلى 21.082 مليار دولار، بزيادة عن الفترة نفسها من 2018 نسبتها 25%، حيث أن إيرادات الشركة الأمريكية في الربع الرابع من 2018 بلغت 20.9 مليار دولار.

وقد جنت الشركة الأمريكية إيراداتها من الإعلانات، والتي بلغت 21.082 مليار دولار، وجاء معظم عائدات الإعلانات من أجهزة الموبايل، موضحة أنها حققت إيرادات بنحو 8.52 دولار بفضل كل مستخدم فعال (يزور حسابه مرة واحدة على الأقل في الشهر).

وأشارت إلى أن عدد مستخدمي الشبكة الاجتماعية الذين يتفقدون حساباتهم مرة واحدة على الأقل في الشهر بلغ في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر من 2019 قرابة 2.5 مليار شخص، وعند تقسيم إجمالي الإيرادات (21.082 مليار دولار) على عدد المستخدمين نجد أن “فيسبوك” جنت 8.432 دولار من المستخدم الواحد.

وعلى صعيد التداولات، أنهت أسهم “فيسبوك” جلسة الأربعاء على ارتفاع نسبته 2.5% عند 223.23 دولار للسهم، فيما كان يتم تداول سهم الشركة عند 208 دولارات في مطلع العام الجاري، وفقا لبيانات “بلومبرغ”.

المصدر: “إنترفاكس”