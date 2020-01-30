عملية جراحية ناجحة لتركي آل الشيخ

تكللت العملية الجراحية التي أجراها معالي المستشار تركي آل الشيخ فجر اليوم بالنجاح وذلك بإزالة الورم الذي زاد من معاناته خلال الفترة الماضية.
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