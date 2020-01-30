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عملية جراحية ناجحة لتركي آل الشيخ

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
عملية جراحية ناجحة لتركي آل الشيخ

تكللت العملية الجراحية التي أجراها معالي المستشار تركي آل الشيخ فجر اليوم بالنجاح وذلك بإزالة الورم الذي زاد من معاناته خلال الفترة الماضية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368748

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