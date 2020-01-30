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في يومين فقط.. الصين تنشئ أول مستشفى لمعالجة مصابي كورونا (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : منذ 16 ثانية

افتتحت الصين اليوم الأربعاء أول مستشفى لمعالجة فيروس كورونا في مدينة بالقرب من ووهان بعد أن قضى العمال والمتطوعون يومين فقط في تحويل مبنى فارغ إلى مرفق صحي للطوارئ يضم ألف سرير.

وتظهر اللقطات التي نشرتها صحيفة “كوفر نيوز تشاينا” الطاقم الطبي والعاملين الجدد في المستشفى وهم يتعرفون على المنشأة قبل بدء نقل المرضى إليها.

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ونقلت الدفعة الأولى من مرضى فيروس كورونا إلى المركز الطبي الإقليمي في حوالي الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وتم بناء المستشفى في منطقة هوانغتشو كفرع جديد لمستشفى هوانغقانغ المركزي الذي يتوقع افتتاحه في مايو القادم.

وأمرت السلطات المحلية يوم الجمعة الماضي باستخدام المبنى، الذي كان كاملا ولكنه فارغا، لعلاج مرضى فيروس كورونا فقط. وبدأت أعمال التجديد يوم السبت.

وبحلول يوم الاثنين، كان المتطوعون قد وضعوا جميع الأسرة، كما تم تركيب المياه والكهرباء والإنترنت، وفقا لحكومة هوانغقانغ.

واكتمل المشروع في غضون 48 ساعة بفضل الجهود المشتركة لموظفي شركات البناء وشركات المرافق وضباط الشرطة شبه العسكرية، مثلما ذكرت سلطة المدينة.

وارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 132 حالة وفاة وعدد حالات الإصابة إلى 5974 حالة، بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء.

المصدر: ديلي ميل

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368760

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