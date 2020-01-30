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وزيرة كويتية “مثيرة للجدل” تستقيل بعد شهرين من تعيينها

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
وزيرة كويتية “مثيرة للجدل” تستقيل بعد شهرين من تعيينها
الوزيرة الكويتية المستقيلة غدير أسيري

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم الخميس، صدور مرسوم بقبول استقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري.

وقال المزرم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إن مرسوما آخر صدر ونص على تعيين وليد الجاسم وزيرا للشؤون الاجتماعية بالوكالة، بالإضافة إلى عمله.

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وطالت أسيري انتقادات كبيرة بعد تعيينها مباشرة في ديسمبر المنصرم وأدائها لليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث اعترض عدد من النواب والنشطاء على تعيينها، ونسبوا إليها “تصريحات عديدة مخالفة للثوابت الإسلامية والوطنية”.

وأشار موقع “القبس” الكويتي إلى أن آخر النواب الذين أعلنوا عزمهم سحب الثقة من أسيري كان النائب عبدالله الرومي، ما شكل علامة فارقة في قرار استقالتها.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368765

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