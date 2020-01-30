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بعد إعلان “صفقة القرن”.. ماجدة الرومي تغرد: “القدس ستبقى عربية”

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-30T15:41:40+03:00
2020-01-30T15:46:04+03:00
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
بعد إعلان “صفقة القرن”.. ماجدة الرومي تغرد: “القدس ستبقى عربية”

نشرت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، مقطع فيديو لها وهي تغني “القدس ستبقى عربية.. والأرض ستبقى عربية”، خلال تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأكدت ماجدة الرومي أن القدس ستظل عاصمة فلسطين الأبدية، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل “صفقة القرن”، وأن القدس ستصبح عاصمة لإسرائيل.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن تفاصيل خطة السلام بالشرق الأوسط “صفقة القرن” بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368776

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