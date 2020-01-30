عريقات: صفقة القرن نسخة حرفية عن وثيقة قدمها نتنياهو عام 2012 (فيديو)

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ”صفقة القرن”، هي نسخة حرفية عن وثيقة قدمها بنيامين نتنياهو عام 2012.

وقال عريقات في حديث لقناة روسيا اليوم، وبرنامج “نيوزميكر”: “نتنياهو وفريقه قدموا حينها نسخة حرفية لما أعلن عنه بالأمس. قدموا تصورهم للحل الشامل الذي ضم القدس ووضعوا عبارة “حرم شريف/تامبيل ماونت الهيكل/، ووضعوا التقسيم الزماني والمكاني للأقصى، أي أن اليهود يمكنهم في أوقات معينة الدخول إلى هناك وكذلك المسلمون في أوقات أخرى”.

أسرار وكواليس "صفقة القرن".. مع صائب عريقات https://t.co/bkqh9C80pe — RT Arabic (@RTarabic) January 30, 2020

وأضاف: “ثم قالوا من غرب نهر الأردن ستكون السيادة الأبدية الأمنية لإسرائيل”.

وأكد عريقات أن النسخة الإسرائيلية للوثيقة، شددت على أن الأجواء الفلسطينية والمياه الإقليمية ستكون تحت السيادة الإسرائيلية، وذكر فيها أنه “لا معابر ولا مطارات ولا موانئ”، وأنه سيكون لفلسطين حوض مستأجر في ميناء أسدود الإسرائيلي، وآخر في ميناء حيفا، بالإضافة إلى جزء من مطار “اللد” وميناء العقبة في الأردن مقابل دفع أجرة.

وتابع: “تحدث الفريق الإسرائيلي عن ضم المستوطنات الكبيرة والصغيرة وهو المصطلح الذي استخدمه ترامب بالأمس”.

المصدر: RT