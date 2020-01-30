رئيس مجلس الشورى آل الشيخ يلتقي رئيس البرلمان التونسي الغنوشي

كل الوطن – فريق التحرير:

التقى معالي رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي وذلك بحضور وفدي البلدين أمس الاربعاء 29 جانفي 2020 بالعاصمة واغادوغو.

ودار الحديث خلال اللقاء حول سبل تعزيز التعاون وتبادل الرأي حول مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين مجلسي البلدين ودعم العمل الثنائي ومزيد تنسيق العمل بين اللجان البرلمانية. وتم تأكيد عمق العلاقات بين الشعبين التونسي والسعودي، ودور البرلمانين في مزيد تعزيزها ودعمها في المستقبل.

كما تمّ تبادل وجهات النظر بخصوص الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وتأكيد أهمية تنسيق المواقف وتكثيف التشاور بخصوص المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، والاسهام في دعم العمل العربي المشترك ووحدة الصف الإسلامي لمواجهة التحديات، ونصرة القضايا الإسلامية والدفاع عنها.

يذكر أن كل من ال الشيخ والغنوشي يشاركان في الدورة 15 لمؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تنعقد حاليا بمدينة واقادوقو ببوركينافاسو.