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قيس سعيّد يأمر بالتحقيق في دخول لاعب تنس إسرائيلي أراضي تونس

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-31T00:17:02+03:00
2020-01-31T00:18:41+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
قيس سعيّد يأمر بالتحقيق في دخول لاعب تنس إسرائيلي أراضي تونس

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، بفتح تحقيق في مشاركة لاعب يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية في دورة دولية للتنس بالعاصمة تونس.

وقالت الرئاسة التونسية إن سعيد التقى وزيرة شؤون الشباب والرياضة سنية بالشيخ، و”تناول مسائل تتعلق بالشباب والرياضة، ومنها بالخصوص مشاركة لاعب تنس يحمل جنسية مزدوجة، دخل إلى تونس بجواز سفر فرنسي، لكنه لعب مبارياته بإجازة إسرائيلية”.

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وأضاف بيان الرئاسة أن سعيد دعا إلى “فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، مذكرا بموقف تونس المبدئي الرافض لإقامة علاقات مع إسرائيل، تحت أيّ شكل من الأشكال”.

وشارك لاعب إسرائيلي يدعى أرون كوهين في دورة دولية للتنس منتظمة في تونس منذ الأحد، وفق وسائل إعلام محلية.

وكان سعيد قد اعتبر مؤخرا أن مسألة التطبيع مع إسرائيل “خيانة عظمى”، وأن العرب يعيشون “حالة حرب مع كيان محتل وغاصب”، كما تعهد بعدم السماح لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية بدخول تونس.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368826

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