فيروس “كورونا” يصل 3 دول جديدة.. إليكم القائمة وعدد الإصابات

حدثت السلطات الصينية أرقام الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد والذي بات يُعرف باسم “ووهان كورونا” حتى مساء الخميس، الـ30 من جانفي الجاري، لتصبح 9692 إصابة منها 213 وفاة.

وفي الوقت الذي يستمر فيه إعلان اكتشاف حالات جديدة حول العالم، نقدم لكم آخر محصلة بأسماء الدول وعدد الحالات المؤكدة رسميا:

1- أستراليا (9 إصابات على الأقل)

2- كمبوديا (إصابة واحدة على الأقل)

3- كندا (3 إصابات على الأقل)

4- فنلندا (إصابة واحدة على الأقل)

5- فرنسا (6 إصابات على الأقل)

6- ألمانيا (4 إصابات على الأقل)

7- هونغ كونغ (10 إصابات على الأقل)

8- اليابان (14 إصابة على الأقل)

9- موناكو (7 إصابات على الأقل)

10- ماليزيا (8 إصابات على الأقل)

11- نيبال (إصابة واحدة على الأقل)

12- سنغافورة (13 إصابات على الأقل)

13- كوريا الجنوبية (6 إصابات على الأقل)

14- سيريلانكا (إصابة واحدة على الأقل)

15- تايوان (9 إصابات على الأقل)

16- تايلاند (14 إصابة على الأقل)

17- الإمارات العربية المتحدة (4 إصابات على الأقل)

18- الولايات المتحدة الأمريكية (6 إصابات على الأقل)

19- فيتنام (إصابتان على الأقل)

20- إيطاليا (إصابتان على الأقل)

21- الهند (إصابة على الأقل)

22- الفلبين (إصابة على الأقل)

المصدر: سي ان ان العربية