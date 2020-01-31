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شاهد لحظة سقوط سعد لمجرد وفرقته بسبب انهيار المسرح

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجومفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية

تعرض الفنان المغربي سعد لمجرد، لموقف خطير، خلال تصويره فيديو كليب، بعد أن سقط من مسرح أثناء تصويره الفيديو.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل يظهر لمجرد خلال سقوطه برفقة بعض أعضاء فرقة “فناير” المغربية أثناء تصويرهم أحد مشاهد الكليب الجديد، واصطدام لمجرد بقوة بالأرض إثر انهيار المسرح، ولم يوضح لمجرد بعد انتشار الفيديو حالته إن كان قد أصيب أم لا.

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وكان فريق عمل الفيديو كليب قد أعلن في وقت سابق، أن الفيديو سيتم تصويره في المدينة الحمراء بمراكش المغربية.

وكان الفنان المغربي عاد قبل أيام إلى فرنسا، بعد أن تمت إحالة ملف قضية المدعية لورا بريول، التي تتهمه باغتصابها داخل فندق ماريوت في باريس سنة 2016.

وقد نشر لمجرد، الثلاثاء، صورة له في باريس أرفقها بعبارة “أهلا في باريس”.

يذكر أن القضاء الفرنسي قرر في جلسة 21 كانون الثاني/يناير الماضي قبول النقض الذي تقدمت به لورا ضد قرار المحكمة السابق وتحويل القضية من اغتصاب إلى اعتداء وعنف، وأعادت المحكمة بقرارها الجديد القضية إلى المربع الأول، حيث أرجعت القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة الاغتصاب.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368848

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