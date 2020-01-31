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ضبط تشكيل عصابي أرتكب 36 جريمة سرقة في الرياض

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
ضبط تشكيل عصابي أرتكب 36 جريمة سرقة في الرياض

كل الوطن – واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أفراد تشكيلٍ عصابي مكون من أربعة وافدين من الجنسية البنجلاديشية تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بسرقة كيابل وقواطع نحاسية ومواد كهربائية ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (36) جريمة بأحياء متفرقة بمدينة الرياض، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368859

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