إصابتان بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا

كل الوطن – أ ف ب

أعلن مسؤولون في قطاع الصحة البريطاني الجمعة أنه تم تسجل إصابتين بفيروس كورونا المستجد، في أولى الحالات المؤكدّة في البلاد منذ ظهر الوباء في الصين وبدأ بالانتشار على الصعيد العالمي هذا الشهر.

وقال كبير الأطباء في بريطانيا كريس ويتي “يمكننا تأكيد أن نتائج (الفحوصات) التي أجريت لمريضين في بريطانيا ينتميان إلى العائلة نفسها كانت إيجابية بالنسبة للإصابة بفيروس كورونا” المستجد.

وأضاف أنهما يتلقيان “العناية من قبل متخصصين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية ونستخدم إجراءات مجرّبة ومختبرة لمكافحة العدوى لمنع انتشار الفيروس بشكل إضافي”.

وقال ويتي إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية “مجهّزة بشكل جيّد للغاية” بينما يعمل المسؤولون “بشكل سريع لتحديد أي اتصالات قام بها المريضان (مع آخرين) لمنع انتشار” المرض.

وأضاف “كنا نستعد لأي حالات إصابة (قد تظهر) في بريطانيا بفيروس كورونا المستجد ووضعنا إجراءات قوية لمكافحة العدوى للاستجابة فوراً”.

وأسفر الوباء الذي ظهر في مدينة ووهان وسط الصين عن وفاة 213 شخصًا حتى الآن وانتشر في 18 بلداً على الأقل حول العالم.

وغادرت الجمعة طائرة أرسلتها بريطانيا لإجلاء رعاياها وغيرهم من المواطنين الأجانب من المدينة الصينية وعلى متنها 110 أشخاص بينهم 83 بريطانيًا.

ومن المقرر أن تصل إلى بريطانيا حوالى الساعة 13,00 ت غ حيث سيتم عزل البريطانيين العائدين على متنها لمدة 14 يومًا في منشأة صحية بشمال غرب البلاد.

ورفض مسؤولون صحيون بريطانيون كشف المدينة التي تم فيها العثور على الإصابتين احترامًا لخصوصية المريضين.