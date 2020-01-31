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مصر.. العثور على 5 جثث في مبنى قيد الإنشاء

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
مصر.. العثور على 5 جثث في مبنى قيد الإنشاء

عثرت قوات الشرطة المصرية في محافظة الجيزة اليوم الجمعة، على جثث 5 عمال داخل شقة قيد الإنشاء في أحد العقارات.

وتلقت قوات الأمن إخطارا حول انبعاث رائحة كريهة من عقار قيد الإنشاء، فانتقلت إلى مكان البلاغ، حيث عثرت على جثث 5 عمال داخل شقة سكنية بالعقار، وتم استدعاء المعمل الجنائي والنيابة العامة.

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وكشفت المعاينة عن ملابسات ما جرى، حيث أشعل العمال النار للتدفئة، وغط الجميع في النوم دون التأكد من إخماد نيران تلك الأخشاب التي التهمت الأكسجين داخل الغرفة ليصاب الخمسة بحالة اختناق، جراء زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون.

وجاء في تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق، وعدم وجود شبهة جنائية، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وكانت قوات الشرطة قد عثرت منذ شهر تقريبا على جثتي رجل وامرأة داخل شقة، تبين أنهما لرجل وزوجته توفيا داخل بيتهما.

المصدر: مصراوي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368864

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