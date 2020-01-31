تسجيل الدخول
» » فيديو يحبس الأنفاس.. انهيار سقف مجمع رياضي في بطرسبورغ أثناء وجود عمال عليه لتفكيكه

فيديو يحبس الأنفاس.. انهيار سقف مجمع رياضي في بطرسبورغ أثناء وجود عمال عليه لتفكيكه

كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : منذ 15 ثانية
فيديو يحبس الأنفاس.. انهيار سقف مجمع رياضي في بطرسبورغ أثناء وجود عمال عليه لتفكيكه

انهار اليوم الجمعة سقف مجمع “بطرسبورسكي” الرياضي في مدينة بطرسبورغ الروسية بشكل كامل، وذلك أثناء تفكيك العمال له على مراحل.

ويظهر فيديو الانهيار سقوط أحد العمال من علو شاهق، فيما لم ترد أي معلومات رسمية حتى اللحظة عن عدد المصابين في الحادث.

اقرأ أيضا…

ومن المقرر بناء أكبر مجمع عالمي للتزلج على الجليد مكان المجمع المنهار، حيث ستبلغ مساحة المجمع الجديد 167 ألف متر مربعة، وبارتفاع 49 مترا.

وستتسع مدرجات ملعب الهوكي فيه لـ21.5 ألف مشجع، وترتفع القدرة الاستيعابية لـ23 ألف شخص أثناء استضافة الملعب للحفلات.

كما ستبنى المدرجات الرئيسية في الطوابق الثاني والثالث والسادس، فيما سيخصص الطابقان الرابع والخامس لكبار الضيوف والشخصيات الهامة، حيث سيتسعان لـ1800 شخص.

المصدر: نوفوستي

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368888

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.