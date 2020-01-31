فيديو يحبس الأنفاس.. انهيار سقف مجمع رياضي في بطرسبورغ أثناء وجود عمال عليه لتفكيكه

انهار اليوم الجمعة سقف مجمع “بطرسبورسكي” الرياضي في مدينة بطرسبورغ الروسية بشكل كامل، وذلك أثناء تفكيك العمال له على مراحل.

ويظهر فيديو الانهيار سقوط أحد العمال من علو شاهق، فيما لم ترد أي معلومات رسمية حتى اللحظة عن عدد المصابين في الحادث.

ومن المقرر بناء أكبر مجمع عالمي للتزلج على الجليد مكان المجمع المنهار، حيث ستبلغ مساحة المجمع الجديد 167 ألف متر مربعة، وبارتفاع 49 مترا.

وستتسع مدرجات ملعب الهوكي فيه لـ21.5 ألف مشجع، وترتفع القدرة الاستيعابية لـ23 ألف شخص أثناء استضافة الملعب للحفلات.

كما ستبنى المدرجات الرئيسية في الطوابق الثاني والثالث والسادس، فيما سيخصص الطابقان الرابع والخامس لكبار الضيوف والشخصيات الهامة، حيث سيتسعان لـ1800 شخص.

المصدر: نوفوستي