مسلسل “ذا كراون” يكشف عن الممثلة التي ستجسد الملكة إليزابيث في موسمه الأخير

كشف القائمون على المسلسل التلفزيوني، “ذا كراون” (التاج)، من إنتاج شبكة “نتفيلكس” الأمريكية، اليوم الجمعة، عن اسم الممثلة التي ستجسد دور ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، ضمن أحداث موسمه الأخير.

وذكر الحساب الرسمي للمسلسل على موقع “تويتر”، أن إميلدا ستونتون ستلعب دور ملكة بريطانيا في المسلسل، وذلك خلفا للممثلتان، كلير فوي وأوليفيا كولمان، اللتان جسدتا الملكة إليزابيث في المواسم السابقة.

Imelda Staunton will play Queen Elizabeth II in the fifth and final season of The Crown. pic.twitter.com/hUOob58A9p