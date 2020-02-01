“أبل” تهزم “سامسونغ” وتستعيد المركز الأول في قائمة مبيعات الهواتف الذكية

كشف تقرير حديث، عن أن شركة “أبل” الأمريكية، تصدرت مبيعات سوق الهواتف الذكية، خلال الربع الأخير من العام الماضي 2019، متفوقة على نظيرتها الكورية الجنوبية “سامسونغ”، التي كانت تحتل المركز الأول.

وبحسب تقرير صادر عن شركة “إنترناشونال داتا كوربوريشن”، فإن من أسباب هيمنة “أبل” على السوق، هو نجاحها في شحن ما يقرب 73.8 مليون هاتف من هواتفها الذكية “آيفون” خلال الربع الرابع من 2019، وما دعم هذا شعبية أحدث هواتفها “آيفون 11” داخل الولايات المتحدة وأوروبا، فضلا عن طرحها لهواتف بأسعار اقتصادية في أنحاء أخرى من العالم، بحسب وكالة “فرانس برس”.

يقول نيل ماوستون من شركة “ستراتيجي أنالاتيكس” للبيانات، إن “شركة أبل بدأت في التعافي، بفضل طرحها لأحدث هواتفها “آيفون 11” بسعر منخفض، ولزيادة الطلب على شرائه في آسيا وأمريكا الشمالية.

وجاء في تقرير “إنترناشونال داتا كوربوريشن”، أن شركة “سامسونغ” تراجع مركزها إلى الثاني، في سوق مبيعات الهواتف الذكية، بعد بيعها لـ69.4 ملايين هاتف من هواتفها.

وبالحديث عن منافس قوي ثالث في السوق، وهو شركة “هواوي” الصينية، فتقول المحللة ميليسا تشاو إن موقفها ليس جيدا في الوقت الحالي، بعد أن شهدت طرازاتها الفاخرة من هواتفها الذكية إقبالا ضعيفا في أوروبا الغربية، بسبب العقوبات المفروضة عليها من جانب الحكومة الأمريكية.

وتابع “تشاو” أن “الأمور تبدو صعبة بالنسبة لشركة “هواوي” نظرا لأن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والتي لم يتم حلها بعد، كما أن فيروس “كورونا الجديد” قد يزيد الأمر سوءا ليس فقط بالنسبة لـ”هواوي” ولكن على كل الذين يعتمدون على سلسلة توريد الهواتف الذكية بداخل الصين”.

وذكر نفس التقرير أن شركة “هواوي” شحنت 56.2 مليون هاتف ذكي خلال الربع الأخير من 2019، بانخفاض قدره حوالي 7٪ عن نفس الفترة من عام 2018.

لكن لفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تشهد شركة “سامسونغ” دفعة قوية في مبيعاتها، بعد إنشائها شبكة اتصالات “الجيل الخامس”، وإطلاقها هواتف ذكية جديدة.

وبشكل عام، فقد شهد عام 2019، انخفاضا في مبيعات الهواتف الذكية، بنسبة 1%، على الرغم من تحسن الاتجاه في ربعها الأخير، بحسب التقرير، إذ تم شحن 368 مليون هاتف ذكي في عام 2019 مقارنة بـ 373 مليون هاتف في عام 2018.

المصدر: وكالات