واشنطن تعلن حالة الطوارئ بسبب “كورونا” وتفرض حظرا صحيا على الأمريكيين القادمين من الصين

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في البلاد بسبب انتشار فيروس “كورونا” القاتل، والذي أودى بحياة 213 شخصا.

كما أعلنت وزارة الصحة الأمريكية فرض حظر صحي على الأمريكيين القادمين من الصين لمدة 14 يوما من تريخ وصولهم إلى البلاد.

وفي وقت سابق، صباح الجمعة، دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى تجنب السفر إلى الصين.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل حاليا حالة طارئ صحية عامة تثير قلق عالمي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة ما تزال تؤمن بقدرة الصين على وقف تفشي المرض.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد