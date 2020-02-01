الأردن: الحكم بالإعدام شنقاً على قاتلي المواطن السعودي الشراري

كل الوطن – الرياض:

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن خلال جلسة علنية أمس الخميس حكماً بالإعدام شنقاً بحق أردنيين من أرباب السوابق أقدماعلى ارتكاب جريمة قتل بشعة بحق المواطن السعودي عبدالله معتق الشراري “60 عاماً ” ،وذلك بعد قيامهم بسرقة أمواله ومركبته وقتله ودفنه فيمنطقة صحراوية قرب محافظة المفرق الأردنية أثناء عودته للمملكة عن طريق منفذ العمري البري الأردني المحاذي لمنفذ الحديثة السعوديشمال المملكة.

وأوضحت لائحة الاتهام بأن المتهمين اتفاقا على سلب سالكي الطريق الدولي الذي يربط الأردن مع المملكة ، وقاما بالتوقف على جانب الطريق الدولي قرب منطقة الأزرق الأردنية باتجاه المملكة العربية السعودية ، بعد ذلك أخذ يلوحان للسيارات المارة من أجل التوقف وسلب سائقيها، وأثناء ذلك حضر المغدور المواطن السعودي بواسطة سيارة جمس تحمل لوحة سعودية حيث كان بطريق عودته إلى المملكة ، وقام المتهمان بالإشارة إليه للتوقف ، حيث توقف المغدور وادعى المتهم الأول بأنه رجل أمن يعمل بالحدود الأردنية السعودية وطلب منه إيصاله إلى هناك.

كما ادعى المتهم الثاني بأنه يريد أن يصل إلى منطقة قريبة توجد بها أغنام له ، وصدّق المغدور كلامهما وسمح لهما بالركوب معه، حيث ركب المتهم الثاني بجانبه فيما جلس المتهم الأول في الكرسي الخلفي ، وبعد مسير المغدور مسافة قصيرة طلب منه المتهم الثاني التوقف بحجة وصوله إلى وجهته ، وبعد توقف المغدور قام المتهم الثاني بالنزول والتوجه إلى باب السائق من جهة المغدور.

فيما قام المتهم الأول بالهجوم على المغدور وسحبه إلى الكرسي الخلفي وساعده في ذلك المتهم الثاني وقام بضرب المغدور على رأسه عدة ضرباته بعصاه إلى أن فقد المغدور وعيه، وعند ذلك قاما بتربيطه ووضع لاصق على فمه وقاما بسرقة مبلغ نقدي من محفظته بقيمة 400 ريال ما يعادل 48 ديناراً أردنياً ،وبينت اللائحة أن سبب الوفاة ناتج عن النزف الدموي الناتج عن كسر في قاعدة الجمجمة .

وكان المتحدث الأمني في مديرية الأمن العام في الأردن المقدم عامر السرطاوي أكد لـ «الرياض» في حينها تفاصيل القضية بأن العاملين في مديرية شرطة البادية الشمالية وشعبة بحث جنائي البادية ومن خلال تحقيقاتهم في حادث تصادم مركبتين إحداهما تحمل لوحة أرقامأردنية، والأخرى تحمل لوحة أرقام سعودية وقع صباح الاثنين الموافق 22 / 10 / 2018 في منطقة الخالدية/ المفرق، فقد تبين لهم أن المركبة السعودية بداخلها شخصين من أرباب السوابق، وهما مطلوبان بعدة طلبات، وقد أصيبا جراء الحادث وأسعفا للعلاج، حيث جرى التحفظ عليهما بعد الاشتباه أن المركبة التي كانا داخلها مسروقة، وأضاف أنه وبعد التحقق من هوية مالك المركبة تبين أنها تعود لشخص سعوديالجنسية، وتزامن ذلك مع بلاغ ورد إلى خدمة الطوارئ 911 من ذوي المواطن السعودي مالك المركبة باختفائه وانقطاع الاتصال به.