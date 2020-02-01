شاهد.. فيلم أمريكي عُرض في 2011 تحدّث بوضوح عن الفيروس.. هل كورونا بفعل فاعل؟

Contagion فيلم أمريكي تم عرضه عام 2011 .. يتحدث عن فايروس يبدأ في الصين وينتشر لبقية دول العالم.. والأغرب من ذلك في نهاية الفلم يوضح ان سبب هذا الفايروس الخفافيش ،، إي نفس السبب الآن! !!! هل يعقل أن يكون الفايروس ابتكار بشري ام ماذا؟