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» » شاهد.. فيلم أمريكي عُرض في 2011 تحدّث بوضوح عن الفيروس.. هل كورونا بفعل فاعل؟

شاهد.. فيلم أمريكي عُرض في 2011 تحدّث بوضوح عن الفيروس.. هل كورونا بفعل فاعل؟

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-01T11:37:55+03:00
2020-02-01T11:38:19+03:00
عربي ودوليفيديوهاتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 46 ثانيةآخر تحديث : منذ 46 ثانية

Contagion فيلم أمريكي تم عرضه عام 2011 .. يتحدث عن فايروس يبدأ في الصين وينتشر لبقية دول العالم.. والأغرب من ذلك في نهاية الفلم يوضح ان سبب هذا الفايروس الخفافيش ،، إي نفس السبب الآن! !!! هل يعقل أن يكون الفايروس ابتكار بشري ام ماذا؟

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368923

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