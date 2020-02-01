تفاصيل القبض على مشجع الهلال صاحب فيديو “تهديد الأهلي وجماهيره”

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ألقت الشرطة السودانية القبض على ناشر فيديو هدد بقتل مشجعي الأهلي، إذ سيحل الفريق المصري ضيفا على الهلال السوداني السبت في الجولة الـ6 من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأكدت صحيفة “كفر ووتر” السودانية أن الشرطة تمكنت من القبض على المشجع قبل يوم واحد من مواجهة الأهلي والهلال المرتقبة.

فيما قالت وكالة الأنباء السودانية فى بيان: “تمكنت مباحث شرطة ولاية القضارف اليوم من القبض على ناشر الفيديو الذي هدد بقتل لاعبي ومشجعي النادي الأهلي المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل مباراة الجولة الأخيرة من مباراة دوري أبطال إفريقيا، متخفيا بأحد أحياء ولاية القضارف”.

وأوضح عبدالله حسن عبدالله مدير شرطة ولاية القضارف أن العملية تمت بناء على معلومات دقيقة ورصد ميداني وتم تحديد مخبأ المتهم ومداهمته والقبض عليه بواسطة مباحث شرطة ولاية القضارف بواسطة فريق مختص بتنسيق وتعاون تام مع مباحث شرطة ولاية الخرطوم.

وأكد السفير المصري في السودان حسام عيسى، خلال اتصاله الهاتفي مع محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي المصري، أنه تم القبض على بعض المحرضين الذين عمدوا إلى إثارة الفتنة من خلال بث فيديوهات لا تعبر عن عمق العلاقة بين مصر والسودان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وستكون مباراة اليوم حاسمة للتأهل إلى ربع النهائي حيث يحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحتل النجم الساحلي المركز الثاني بـ9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال السوداني الذى يملك نفس الرصيد من النقاط، فيما يأتي بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرا بنقطة وحيدة.

المصدر: وكالات