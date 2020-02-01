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بالفيديو.. اجتماع وزاري طارئ في القاهرة بشأن “صفقة القرن” بحضور عباس

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-01T14:29:52+03:00
2020-02-01T14:45:24+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 دقيقةآخر تحديث : منذ 16 دقيقة
بالفيديو.. اجتماع وزاري طارئ في القاهرة بشأن “صفقة القرن” بحضور عباس

أبو الغيط: توقيت طرح خطة السلام الأمريكية يثير التساؤل
أبو الغيط: البديل الآمن ما زال بأيدينا إن صحت النوايا
أبو الغيط: هناك ما يشير إلى أن إسرائيل تفهم خطة واشنطن بمعنى الهبة ومنح الضوء الأخضر لها
عباس: وعد بلفور جاء نتيجة تنسيق كامل بين بريطانيا والولايات المتحدة
عباس: نتنياهو لا يؤمن بالسلام ولم يحصل أي تقدم في الفترات الثلاث التي قضاها في الحكومة
عباس: قلت لترامب في اجتماع سابق إنني سأسعى لتكون دولة فلسطين منزوعة السلاح لأنني لا أؤمن بقوة السلاح
عباس: ترامب أرسل لي الصفقة لكي أقرأها بعد الإعلان عنها وكأنني غير معني بها
عباس: أتحدى أي أحد منكم أن يرسم خارطة فلسطين التي تضمنتها “صفقة القرن”
عباس: لن أقبل بأي حل يقول بضم القدس لإسرائيل ونحن حراسها والمسؤولون عنها
https://www.youtube.com/watch?v=WB7xXCp1P8s

يتبع..

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368944

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