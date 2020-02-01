بالفيديو.. اجتماع وزاري طارئ في القاهرة بشأن “صفقة القرن” بحضور عباس

أبو الغيط: توقيت طرح خطة السلام الأمريكية يثير التساؤل

أبو الغيط: البديل الآمن ما زال بأيدينا إن صحت النوايا

أبو الغيط: هناك ما يشير إلى أن إسرائيل تفهم خطة واشنطن بمعنى الهبة ومنح الضوء الأخضر لها

عباس: وعد بلفور جاء نتيجة تنسيق كامل بين بريطانيا والولايات المتحدة

عباس: نتنياهو لا يؤمن بالسلام ولم يحصل أي تقدم في الفترات الثلاث التي قضاها في الحكومة

عباس: قلت لترامب في اجتماع سابق إنني سأسعى لتكون دولة فلسطين منزوعة السلاح لأنني لا أؤمن بقوة السلاح

عباس: ترامب أرسل لي الصفقة لكي أقرأها بعد الإعلان عنها وكأنني غير معني بها

عباس: أتحدى أي أحد منكم أن يرسم خارطة فلسطين التي تضمنتها “صفقة القرن”

عباس: لن أقبل بأي حل يقول بضم القدس لإسرائيل ونحن حراسها والمسؤولون عنها

https://www.youtube.com/watch?v=WB7xXCp1P8s

يتبع..