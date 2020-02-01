الصين تواجه كورونا بـ”الكمامات الطبية” التركية الشركات التر

الأناضول: تلقت الشركات التركية، خلال الأيام العشرة الأخيرة، طلبات من الصين لشراء 200 مليون كمامة طبية على خلفية انتشار فيروس “كورونا الجديد” بها.

ولجأت الصين إلى استيراد الكمامات الطبية من الخارج بعدما عجزت عن تغطية الطلب الكبير عليها في الداخل رغم أنها أكبر منتج لها في العالم.

وفي حديث للأناضول، قال فاتح أرباجي، أحد الشركاء في شركة “أك-ييل ميديكال” التركية، إنهم ينتجون كمامات طبية منذ 17 عاما.

وأضاف أرباجي أن تركيا تنتج نحو 150 مليون كمامة طبية سنويا.

وأردف: “الصين عجزت عن تغطية الطلب الداخلي على الكمامات الطبية جراء انتشار فيروس كورونا الجديد”.

وتابع: “الشركات التركية تلقت طلبات شراء 200 مليون كمامة من الصين خلال الـ10 أيام الأخيرة”.

وأوضح أن شركته تعمل طوال أيام الأسبوع؛ لتلبية الطلب الصيني والدول الأخرى مثل إيطاليا وهولندا وفرنسا وبولندا وألمانيا.

والخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي؛ لمواجهة تفشي فيروس “كورونا الجديد” الذي ظهر في الصين.

وفيروس “كورونا الجديد” ظهر في سوق بمدينة ووهان الصينية (وسط)، في ديسمبر/كانون أول الماضي، لينتشر في 3 بلدان آسيوية أخرى هي اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية. وتسبب الفيروس في حالة رعب سادت العالم أجمع.