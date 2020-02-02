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بعد توجيه من الأمير فيصل بن خالد.. شرطة منطقة عرعر تتحرّك ضدّ متحرّشين بفتيات

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-02T00:19:31+03:00
2020-02-02T00:36:19+03:00
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 دقيقةآخر تحديث : منذ 18 دقيقة
بعد توجيه من الأمير فيصل بن خالد.. شرطة منطقة عرعر تتحرّك ضدّ متحرّشين بفتيات
التحرش في السعودية

كل الوطن – متابعات:

“متحرش_عرعر” هو اسم الهاشتاغ الذي تصدر موقع “تويتر” في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، والذي يتناول مقطع مصور لشباب وهم يتحرشون بفتيات في أحد شوارع مدينة عرعر.

وطالب العديد من المغردين في السعودية، بسرعة إلقاء القبض على المتحرشين بالفتيات.

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وعلى إثر تداول المقطع المصور، وجه الأمير فيصل بن خالد، أمير منطقة الحدود الشمالية، للجهات الأمنية بالمنطقة، بالقبض على المتورطين بالواقعة، بحسب صحيفة “سبق” السعودية.

وألقت الجهات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية، القبض على قائد سيارة ومرافقه، ظهر تورطهما في المقطع المصور.

وذكر المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة ومرافقه بالتحرش بفتيات في أحد الشوارع بمدينة عرعر، وبناء على توجيهات أمير المنطقة، بسرعة ضبطهما واتخاذ ما يلزم بحقهما وفق المقتضى النظامي، فقد أسفرت إجراءات الاستدلال، عن تحديد هوية المتورطين.

وتبين أن المتحرشين، مواطنان سعوديان، بالعقدين الثاني والثالث من عمرهما، وتم القبض عليهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368966

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