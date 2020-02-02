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السعودية فوز العتيبي تظهر في فيديو بإطلالة جريئة وتقبل زوجها في موقع أثري

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-02T01:05:55+03:00
2020-02-02T01:16:06+03:00
محلياتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 دقائقآخر تحديث : منذ 10 دقائق
السعودية فوز العتيبي تظهر في فيديو بإطلالة جريئة وتقبل زوجها في موقع أثري

في خطوة غير مألوفة للمجتمع السعودي، نشرت الناشطة فوز العتيبي صورة جريئة مع زوجها في أحد الأماكن السياحية، وأعقبتها بمقطع فيديو قصير ما عرضها لهجوم عنيف من متابعيها.

وأظهرت الصورة التي نشرتها الناشطة السعودية، فوز العتيبي عبر حسابها في موقع “تويتر”، ارتداءها فستانا أبيض قصيرا، كشف من جسدها أكثر مما ستر، فيما كانت تحتضن زوجها وتقبله، في مشهد غير مألوف للمجتمع السعودي المحافظ.

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وعلقت فوز قائلة: “حبيت أشاركم هالصورة عشانكم فقدتوني وطلبتوا أرجع أشاركم صوري لكن اذا بترجعون تنتقدوني أظن من حقي أخفف أو أمتنع عن مشاركتكم”.

المصدر: تويتر

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368979

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