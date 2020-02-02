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» » د. التويجري يتقدم مشاة “صحة الرياض” في حملة #امش30

د. التويجري يتقدم مشاة “صحة الرياض” في حملة #امش30

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-02T15:27:35+03:00
2020-02-02T15:50:55+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 دقيقةآخر تحديث : منذ 26 دقيقة
د. التويجري يتقدم مشاة “صحة الرياض” في حملة #امش30

كل الوطن – فريق التحرير

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قرار تكليف سلطان سليمان المحمادي مديراً لإدارة الإلتزام في “صحة الرياض” .
من جانبه عبر “المحمادي” عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات ، وتعزيزاً لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض ، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=369033

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