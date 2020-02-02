فيصل بن خالد بن سلطان أمير الحدود الشمالية يدشن مشروعات صحية برفحاء بـ 20 مليون ريال

كل الوطن- واس: دشن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية إلكترونيا المشروعات الصحية بمحافظة رفحاء بقيمة بلغت 20.796.338 ريالاً، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله العازمي.
وشملت المشروعات إنشاء قاعة التعليم الطبي المستمر “ضمن مشروع الأعمال الإنشائية والتطويرية لمستشفى رفحاء”, وتأهيل غرف المرضى والممرات بمستشفى رفحاء العام وتطوير مركز صحي رفحاء الشمالي وبيئة العمل في مركز السكر والغدد الصماء برفحاء.
ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالدعم الكبير والسخي للقطاع الصحي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.
وأكد أهمية توفير الكفاءات البشرية الوطنية عالية الكفاءة وتواجدهم في القطاعات الصحية، للاستفادة المثلى من الإمكانيات والأجهزة الحديثة المتوفرة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، مراهناً سموه على نجاح شباب الوطن في شغل تلك الوظائف.
ووجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان جميع العاملين في المجال الصحي في المنطقة عموما بالاهتمام بنوعية وجودة الخدمة المقدمة للمريض، والعمل بكل جد وإخلاص وإتقان وتأدية الأمانة دون تهاون أو تأخير من خلال الالتزام والمثابرة والتعلم المستمر لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
ولفت سموه الانتباه إلى أهمية تقديم الخدمات الصحية في مستشفيات المنطقة بجودة عالية تتناسب مع العطاء الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع المهم والحيوي ذو الأثر البالغ في جودة الحياة.
من جهة اخرى شرّف سموه حفل أهالي محافظة رفحاء بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة، مؤكداً سموه أن زيارته التفقدية للمحافظة واجب تمليه المسؤولية، مقدماً شكره وتقديره لهم على مشاعرهم الوطنية التي تعكس عمق العلاقة بين المواطن وقيادته.
وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، في تلمس احتياجات المواطنين والتواصل المباشر معهم والوقوف على احتياجاتهم، مؤكدا أن تحقيق المستقبل المشرق والمزدهر لوطننا الغالي كما خططت له القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – يعتمد على سواعد وقدرات وعقول شباب الوطن للسير على خطى ثابتة نحو التطور والرقي، داعياً الشباب للنهوض بمسؤولياتهم بهمة وبروح الصبر والإبداع في تحقيق أهداف رؤية 2030، مؤكدا أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع, مبيناً سموه استقباله غداً المواطنين والاستماع لهم والعمل على معالجة قضاياهم واحتياجاتهم في مقر المحافظة.