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الإمارات.. إصابة 4 أشخاص من عائلة صينية بفيروس كورونا الجديد

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : منذ 22 ثانية
الإمارات.. إصابة 4 أشخاص من عائلة صينية بفيروس كورونا الجديد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن هناك 4 أشخاص من عائلة صينية أصيبوا بفيروس كورونا الجديد، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية قد أعلنت صباح الأربعاء عن تشخيص أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في الصين.

وأضافت الوزارة أن جميع المصابين في حالةٍ مستقرة، إذ تم احتوائهم باتباع أقصى الإجراءات الإحترازية الضرورية المعتمدة عالمياً عند التعامل مع الحالات المصابة.

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وأكّدت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية واللازمة مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة، وفقاً للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأوضحت أن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس، مؤكدةً أن النظام الصحي يعمل بكفاءة عالية، وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=369111

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