صحيفة: مضاد فيروس “كورونا” متوفر في تونس؟

قالت جريدة “الصحافة اليوم”، الأحد 2 فيفري 2020 أنّ عديد المواقع العلمية المتخصصة في روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، نشرت تقريرا صادرا عن وزارة الصحة الروسية يفيد توفر ثلاثة أنواع من الأدوية القادرة على محاربة الفيروس التاجي «كورونا فيروس»،الذي انطلق مؤخرا من الصين وأصبح يشكل تهديدا عالميا.

ويعتقد العلماء الروس أن الفيروس التاجي الجديد يمكن محاربته بواسطة الـ”ريبافيرين”،والـ”لوبينافير/ ريتونافير” والـ”إنترفيرون بيتا -1 ب”.

وتستخدم هذه الأدوية أساسا لعلاج التهاب الكبد الفيروسي (س)وفيروس نقص المناعة البشرية والتصلب المتعدد على التوالي.

ووفرت وزارة الصحة الروسيةللأطباء العاملين في المستشفيات في جميع أنحاء روسيا، طريقة عمل العلاجات والكميات الموصوفة.

دواء متوفر في تونس

في انتظار أن تؤكد منظمة الصحة العالمية ما توصل إليه العلماء الروس، جدير بالتذكير أن مضاد الـ”ريبافيرين” متوفر حاليا في الصيدلية المركزية بتونس ومروج تجاريا تحت اسم «ريبايرين». وهو منتوج مصنّع في تونس من مخبر أدوية تونسي وبكفاءات وخبرات تونسية. وتم استخدام نفس الدواء بصورة ناجعة في حملة القضاء على التهاب الكبد الفيروسي (س) في بلادنا.

وزارة الصحة تشكك

في المقابل أكدت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ في اتصال هاتفي بجريدة «الصحافة اليوم»، أنها اطلعت على التقرير الروسي وقامت بنشره في دائرة داخلية تضم عددا من أبرز أساتذة الطب والمختصين في تونس. وأوضحت أن الرأي السائد بين الخبراء التونسيين يشير إلى أنه لا يوجد لحد الآن ما يؤكد الاستخلاصات الروسية. وهو ما يوجب انتظار أن تحدد منظمة الصحة العالمية موقفها بصورة رسمية.

وتضيف وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، بأنه «يوجد من يريد ركوب موجة الحدث ليبيع أدويته، لكن الشعب التونسي فطن ويقف لهؤلاء بالمرصاد»!!

هذا ويشتكي مخبر الدواء التونسي المصنع للـ”بيفارين”، من حرب شعواء تشنها عليها لوبيات صناعة الدواء في تونس بتواطئ من مسؤولين سامين في وزارة الصحة. وهو ما يشكل في صورة ثبوته إجراما في حق تونس يوجب تدخل النيابة العمومية للضرب على أيدي الفاسدين والمتمعشين على حساب صحة التونسيين وأرواحهم؟

• المصدر: جريدة “الصحافة اليوم”، الأحد 2 فيفري 2020