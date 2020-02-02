ماذا اكتشف الأطباء في الطلاب السعوديين العشرة العائدين من معقل فيروس “كورونا”

كشف الفحص الطبي، الذي خضع له الطلاب السعوديين العشرة، الذين وصلوا المملكة صباح اليوم الأحد، بعد إجلائهم من الصين بطائرة خاصة، سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا أو أعراضه.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة وصول الطلاب وهم يرتدون كمامات واقية من الفيروسات، فيما استقلوا سيارات نقلتهم إلى الحجر الصحي، لتوقيع الكشف الطبي، وذلك حسب صحيفة “عاجل” السعودية.

يأتي ذلك تزامنا مع الإجراءات الصحية الاحترازية، التي تباشرها وزارة الصحة السعودية التي تولت استقبال الطلاب واتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لهم في مثل هذه الحالات.

​وذكر التلفزيون الرسمي السعودي، في وقت سابق، اليوم، أن الخطوط الجوية السعودية أعلنت تعليق رحلاتها من وإلى “جوانزو” الصينية بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أن تعليق الرحلات يبدأ من مساء اليوم.

وأعلنت الصين، ارتفاع عدد وفيات فيروس “كورونا” الجديد إلى 304 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين المؤكدين إلى 14.380 حالة.

وحسبما نقل تلفزيون الصين المركزي عن لجنة الصحة الوطنية فإن عدد الوفيات داخل البلاد بلغ 304 حالات بنهاية أمس السبت وذلك بزيادة 45 حالة عن اليوم السابق، وقد سُجلت كل حالات الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بؤرة انتشار الفيروس، كما أعلنت الفلبين، عن أول حالة وفاة خارج الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، وهو رجل صيني من مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس.

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