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بالصور.. الملك سلمان يستقبل دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-03T17:35:04+03:00
2020-02-03T17:35:32+03:00
عربي ودوليمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
بالصور.. الملك سلمان يستقبل دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان

كل الوطن – واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

كما كان في استقبال دولته، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

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وقد أجريت لدولة رئيس وزراء اليونان، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

ورحب خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بدولته والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى رئيس الوزراء اليوناني سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

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بعد ذلك صافح رئيس وزراء اليونان مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس وزراء اليونان.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دولة رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح دولته أصحاب السمو الأمراء.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=369229

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