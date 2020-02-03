ديانا حداد تتخطى حاجز الـ100 مليون على “يوتيوب”

تخطت أغنية “إلى هنا” للفنانة ديانا حداد، حاجز 100 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية في “يوتيوب”.

واعتبرت الفنانة ديانا حداد هذا الرقم، نجاحا إضافيا لها في مسيرتها الفنية، وقامت بنشر تغريدة على صفحتها الرسمية في “تويتر”، شكرت فيها جمهورها على دعمه المتواصل ومشاركتها دائما النجاحات والتميز، مؤكدة استمرارها في مشوارها الغنائي.

وتستعد حداد لطرح أغنية منفردة جديدة باللهجة البدوية، وأغنية أخرى من اللون اللبناني.

الحمدالله #الى_هنا تخطت حاجز ال #١٠٠_مليون على قناتي الرسمية في #اليوتيوب نجاح جديد أضيفه الى نجاحاتيأشكركم حبايبي على دعمكم المتواصل وان شاء الله قريباً أغنية جديدة باللون البدوي بعنوان (( ما حد يحس بالعاشق تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب ورح تنزل خلال الأيام المقبلة 🙏🏻💗 pic.twitter.com/82WbCY3bC4 — Diana Haddad (@DianaHaddad) February 2, 2020

المصدر: “تويتر”