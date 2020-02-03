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ديانا حداد تتخطى حاجز الـ100 مليون على “يوتيوب”

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : منذ 29 ثانية
ديانا حداد تتخطى حاجز الـ100 مليون على “يوتيوب”

تخطت أغنية “إلى هنا” للفنانة ديانا حداد، حاجز 100 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية في “يوتيوب”.

واعتبرت الفنانة ديانا حداد هذا الرقم، نجاحا إضافيا لها في مسيرتها الفنية، وقامت بنشر تغريدة على صفحتها الرسمية في “تويتر”، شكرت فيها جمهورها على دعمه المتواصل ومشاركتها دائما النجاحات والتميز، مؤكدة استمرارها في مشوارها الغنائي.

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وتستعد حداد لطرح أغنية منفردة جديدة باللهجة البدوية، وأغنية أخرى من اللون اللبناني.

المصدر: “تويتر”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=369298

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